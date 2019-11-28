Путин приехал в резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке на заседание ОДКБ

Путин приехал в резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке на заседание ОДКБ

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию «Ала-Арча» в Бишкеке для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает корреспондент РБК.

Эта сессия пройдет под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Во встрече также примут участие лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В ходе заседания представители государств планируют обсудить вопросы стратегической безопасности и координацию внешнеполитической деятельности в совершенствовании механизмов противодействия угрозам, а также в сфере информационной безопасности.

В ходе заседания Путин планирует обозначить приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году, отмечается на сайте Кремля.

В начале ноября на должность главы Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) был переизбран спикер Госдумы Вячеслав Володин, его кандидатуру предложил председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков.