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Володина избрали председателем парламентской ассамблеи ОДКБ

Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) избрала своим председателем спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Володина предложил выдвинуть спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков. Члены совета парламентской ассамблеи ОДКБ единогласно поддержали его кандидатуру.

Таким образом, он был переизбран на пост председателя ПА ОДКБ. Впервые он получил эту должность в 2016 году, на трехлетний срок.

Ранее стало известно, что пост генсека ОДКБ с 1 января 2020 года займет представитель Белоруссии. Им станет госсекретарь Совбеза страны Станислав Зась.

В ноябре 2018 года Армения отозвала своего представителя, занимавшего пост генсека ОДКБ согласно очереди. Члены организации договорились не выбирать ее нового главу до января 2019 года. Из кризиса ОДКБ удалось выбраться, благодаря внесению изменений в нормативные правовые акты, которые уточнили процедуру досрочной смены генсека.

Теги: ОДКБ, Вячеслав Володин, Киргизия
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