У пивоваренного завода «Балтика» в Петербурге произошел взрыв

В Петербурге рядом с заводом «Балтика» взорвался паропровод, использующийся для его технужд. Два человека получили порезы от осколков стекла, им оказывают помощь. Завод не прекратил работу, у его здания незначительные повреждения

Рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом РБК сообщил руководитель внешних коммуникаций компании Алексей Коломенцев.

«Около 17:30 возле завода пивоваренной компании «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел прорыв магистрального паропровода. Обломками асфальта был нанесен незначительный ущерб зданию завода», — отметил Коломенцев.

По его словам, в результате ЧП пострадали два человека — сотрудник завода и сотрудник подрядной организации. «У пострадавших небольшие ранения, не представляющие угрозу жизни — порезы от осколков стекол, сейчас решается вопрос об их госпитализации», — сообщил Коломенцев.

Он добавил, что взрыв произошел рядом со зданием завода — на городской ТЭЦ. В здании завода выбило стекла, добавил Коломенцев. По его словам, завод не прекратил работу, задействованы резервные мощности. На месте находятся представители городских властей и служб, пожарные и полиция.

«Произошло технологическое нарушение в 17:45 на паропроводе, в 18:15 его локализовали. Паропровод снабжает для технических нужд пивзавод «Балтика». Работы сейчас ведутся без отключения потребителей, информация о пострадавших уточняется», — заявили РБК в пресс-службе Топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга.