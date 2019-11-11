Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 63,91 (+0,18) Quote, 14:23
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 70,48 (+0,05) Quote, 14:23
Моралес оставил Боливию без ориентира Политика, 19:23 Медведев стартовал с поражения на Итоговом турнире ATP в Лондоне Спорт, 19:12 ВГТРК опровергла информацию об обстреле журналистов в Донбассе Общество, 19:08 СМИ сообщили о грубо оскорбившем тренера «Ювентуса» Роналду Спорт, 19:01 6 подводных камней в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 18:57 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:52 Доценту СПбГУ предъявят обвинение в убийстве аспирантки 11 ноября Общество, 18:47 Когда покупать Bitcoin: криптовалюта продолжила дешеветь Крипто, 18:41 У пивоваренного завода «Балтика» в Петербурге произошел взрыв Общество, 18:40 Появилось видео нового номера Медведевой под песню Билли Айлиш Спорт, 18:28 Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве Общество, 18:24 Кто такие микроинфлюенсеры и почему их считают будущим маркетинга Партнерский материал, 18:19 СК показал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ Общество, 18:17 В Тульской области стажер полиции застрелил человека Общество, 18:07
Общество ,  
0 
У пивоваренного завода «Балтика» в Петербурге произошел взрыв
В Петербурге рядом с заводом «Балтика» взорвался паропровод, использующийся для его технужд. Два человека получили порезы от осколков стекла, им оказывают помощь. Завод не прекратил работу, у его здания незначительные повреждения

Рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом РБК сообщил руководитель внешних коммуникаций компании Алексей Коломенцев.

«Около 17:30 возле завода пивоваренной компании «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел прорыв магистрального паропровода. Обломками асфальта был нанесен незначительный ущерб зданию завода», — отметил Коломенцев.

По его словам, в результате ЧП пострадали два человека — сотрудник завода и сотрудник подрядной организации. «У пострадавших небольшие ранения, не представляющие угрозу жизни — порезы от осколков стекол, сейчас решается вопрос об их госпитализации», — сообщил Коломенцев.

Он добавил, что взрыв произошел рядом со зданием завода — на городской ТЭЦ. В здании завода выбило стекла, добавил Коломенцев. По его словам, завод не прекратил работу, задействованы резервные мощности. На месте находятся представители городских властей и служб, пожарные и полиция.

«Произошло технологическое нарушение в 17:45 на паропроводе, в 18:15 его локализовали. Паропровод снабжает для технических нужд пивзавод «Балтика». Работы сейчас ведутся без отключения потребителей, информация о пострадавших уточняется», — заявили РБК в пресс-службе Топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга.

Как уточняет «Фонтанка», повреждения получил паропровод диаметром 400 мм, расположенный в Выборгском районе по адресу 6-й Верхний переулок, 3. На месте находятся представители городских властей и служб, пожарные и полиция.

Авторы: Гаяна Демурина, Анна Левинская
Теги: новости РБК, взрыв, «Балтика», пивоваренные заводы
Материалы по теме
«Балтика» сообщила о росте российского рынка пива впервые за 11 лет
Бизнес
Президентом пивоваренной компании «Балтика» назначили директора Carlsberg
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter