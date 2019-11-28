Китайские СМИ оценили потенциальную мощь современного СССР

Советский Союз мог стать мировой державой, не уступающей США, если бы продолжил свое существование, пишет журналист интернет-портала Fenghuang wang.

По его мнению, если бы СССР не развивался в научной и технической сферах, он тем не менее остался бы вторым из влиятельнейших мировых государств, поскольку имел ряд сильных сторон, например обширную территорию и молодое многочисленное население. Журналист также отмечает, что СССР являлся второй по величине мировой экономикой, а военная продукция составляла около 80% промышленности страны, и Советский Союз мог оказать давление на США, если бы это понадобилось.

По мнению автора, Россия во многом уступает СССР, однако при этом все равно остается второй в мире военной державой. Если бы Советский Союз существовал в наши дни, скорее всего, США «были бы более сдержанны в провокациях», отметил журналист.

Ранее президент Владимир Путин объяснил причину распада СССР. По его мнению, причиной послужила неэффективная политика, которая привела к коллапсу в общественной сфере. При этом он отметил, что распад Советского Союза никак не связан с ростом националистических настроений в Прибалтике. В 2016 году он также раскритиковал результаты работы и идеи Владимира Ленина, которые, по его мнению, «заложили атомную бомбу» под Россию.