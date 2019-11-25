Один человек погиб при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Сургуте

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Сургуте

Видео: МЧС России

В Сургуте произошел пожар в жилом доме, в результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек, семеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме в поселке Дорожный поступило спасателям в 7:42 мск. В результате происшествия погиб один человек, еще семь пострадали, отравившись угарным газом. Спасатели эвакуировали из здания 27 человек, некоторые из них временно поселились у родных и знакомых. В тушении пожара площадью 300 кв. м, который ликвидировали в 09:59 мск, участвовали 45 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

По данным «РИА Новости», в доме расположено 28 квартир, в которых проживают 46 человек, в том числе 12 детей. Для доставки жильцов в пункты временного размещения городская администрация выделила автобус, сейчас комиссия по чрезвычайным ситуациям решает вопрос оказания помощи пострадавшим.

Накануне, 24 ноября, в Сургуте произошел крупный пожар в ресторане. В результате происшествия более 60 посетителей эвакуировали, из них один человек пострадал и самостоятельно обратился к врачам. Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. м.