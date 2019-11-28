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Россия направила очередную колонну гуманитарной помощи для Донбасса

МЧС России доставит 93-ю партию гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении ведомства.

Колонна выехала к российско-украинской границе, после пересечения которой она разделится: одна часть проедет в Донецк, другая — в Луганск. В сообщении отмечается, что сотрудники МЧС доставят местным жителям более 580 т гуманитарной помощи с лекарствами и наборами продуктов для детей.

Прошлая колонна доставила гуманитарный груз в Донбасс 21 ноября. Он также состоял из детских продуктовых наборов, его масса составила свыше 350 т.

Теги: Донбасс, гуманитарная помощь
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