Россия направила очередную колонну гуманитарной помощи для Донбасса

МЧС России доставит 93-ю партию гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении ведомства.

Колонна выехала к российско-украинской границе, после пересечения которой она разделится: одна часть проедет в Донецк, другая — в Луганск. В сообщении отмечается, что сотрудники МЧС доставят местным жителям более 580 т гуманитарной помощи с лекарствами и наборами продуктов для детей.

Прошлая колонна доставила гуманитарный груз в Донбасс 21 ноября. Он также состоял из детских продуктовых наборов, его масса составила свыше 350 т.