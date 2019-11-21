Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 20 ноя, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 20 ноя, 12:58
Военная полиция России расширила зону патрулирования в Сирии базой США Политика, 06:05 Владелец Louis Vuitton увеличил предложение о покупке Tiffany Бизнес, 06:03 Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию Экономика, 06:00 Власти Крыма назвали нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове Бизнес, 06:00 Троих человек спасли при пожаре в пятикомнатной квартире в Москве Общество, 05:34 МЧС России отправило 92-ю колонну с гуманитарной помощью для Донбасса Общество, 05:25 Google ограничит размещение политической рекламы Технологии и медиа, 05:09 На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла высотой 6 км Общество, 05:09 Путин примет участие в открытии трассы М-11 между Москвой и Петербургом Общество, 04:47 Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию «уже завтра» Политика, 04:29 УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией Спорт, 04:27 СМИ узнали о проникновении людей в масках в дом патриарха Варфоломея Общество, 04:15 Армия Хафтара сбила в Ливии итальянский беспилотник Политика, 03:56 «Известия» узнали о запуске быстрого интернета в поездах и самолетах Технологии и медиа, 03:55
Общество ,  
0 
МЧС России отправило 92-ю колонну с гуманитарной помощью для Донбасса

МЧС России отправило 92-ю автомобильную колонну с партией гуманитарной помощи, предназначенной для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, колонна отправилась из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Пройдя необходимые таможенные процедуры на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», автомобили направятся в Донецк и Луганск.

Масса гуманитарной помощи — более 350 тонн. В основном, туда включили детские продуктовые продукты. Колонна планирует вернутся в пункт отправления к вечеру 21 ноября, добавили в пресс-службе.

7 ноября в МЧС России сообщили, что в Донбасс доставили около 600 т гуманитарных грузов с детскими продуктовыми наборами.

Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, ГУ МЧС России
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Донбасс прибыла колонна автомобилей с гуманитарной помощью из России
Общество
В Донбасс прибыл 75-й гуманитарный конвой из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter