МЧС России отправило 92-ю колонну с гуманитарной помощью для Донбасса

МЧС России отправило 92-ю автомобильную колонну с партией гуманитарной помощи, предназначенной для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, колонна отправилась из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Пройдя необходимые таможенные процедуры на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», автомобили направятся в Донецк и Луганск.

Масса гуманитарной помощи — более 350 тонн. В основном, туда включили детские продуктовые продукты. Колонна планирует вернутся в пункт отправления к вечеру 21 ноября, добавили в пресс-службе.

7 ноября в МЧС России сообщили, что в Донбасс доставили около 600 т гуманитарных грузов с детскими продуктовыми наборами.