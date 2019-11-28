В Москве полиция возбудила дело против обманувших писательницу строителей

В Москве полиция возбудила уголовное дело против строителей, обманувших писательницу. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

По данным ведомства, женщина заключила с неким индивидуальным предпринимателем договор на проведение ремонтных работ. Получив деньги, предприниматель скрылся вместе со строителями, не закончившими ремонт в квартире. Как сообщили в МВД, после этого писательница в одностороннем порядке расторгла договор из-за нарушения сроков его исполнения. Позже она обратилась с жалобой в полицию. По результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Как сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о российской писательнице, авторе детективов Александре Марининой.

В августе этого года в Москве задержали группу лжеюристов, обманувших более 300 человек. Под видом сотрудников юридических компаний они рекламировали предоставление ими услуг в судебных инстанциях на радио и в интернете. Лжеюристы заключали договоры об оказании услуг, обещая решить вопросы по взысканию долгов, однако не собирались выполнять обязательства и требовали плату за свои дополнительные услуги.