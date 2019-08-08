В Москве задержали обманувших 300 человек лжеюристов

Сотрудники полиции в Москве выявили группу лжеюристов, которые обманули более 300 человек. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники под видом сотрудников юридических компаний рекламировали услуги по предоставлению услуг в судебных инстанциях на радио и в интернете. Потенциальным клиентам, которые пострадали от действий коммерческих организаций, они обещали успешно решить вопрос по взысканию денежных средств и получению компенсаций.

В результате были заключены договоры об оказании юридических услуг, обязательства по которым мошенники не собирались выполнять. Кроме того, позднее они требовали от клиентов заплатить за дополнительные услуги.

Как отмечает МВД, большинство пострадавших — это пожилые люди, которые на самом деле нуждались в юридической помощи. По оценкам ведомства, общий ущерб от действий лжеюристов составил более 150 млн руб.