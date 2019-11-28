В посольстве России уточнили детали ДТП с автобусом в Доминикане

В результате ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, лишилась обеих рук 40-летняя женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отделения посольства России в Венесуэле в доминиканском городе Пунта-Кана Михаила Евдокимова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что обе руки ампутировали пострадавшей в ДТП 12-летней девочке.

По словам дипломата, у девочки не было ампутации рук, она находится в удовлетворительном состоянии. Сейчас ее переводят в другой госпиталь, позже врачи проведут операцию для ее полного восстановления. Евдокимов уточнил, что ампутацию рук провели у мужчины и у женщины: мужчина лишился одной руки, у женщины ампутировали две руки.

Как сообщается в Facebook посольства России в Венесуэле, сейчас пострадавшие находятся в больницах городов Санто-Доминго и Игуэй. По данным российской дипмиссии, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, у 21 человека зафиксированы травмы средней степени тяжести. Пять пострадавших выписали из больницы после получения медпомощи, сейчас они ожидают возвращения в Россию. Семь человек уже вылетели в Москву.