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Общество ,  
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В посольстве России уточнили детали ДТП с автобусом в Доминикане

В результате ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, лишилась обеих рук 40-летняя женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отделения посольства России в Венесуэле в доминиканском городе Пунта-Кана Михаила Евдокимова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что обе руки ампутировали пострадавшей в ДТП 12-летней девочке.

По словам дипломата, у девочки не было ампутации рук, она находится в удовлетворительном состоянии. Сейчас ее переводят в другой госпиталь, позже врачи проведут операцию для ее полного восстановления. Евдокимов уточнил, что ампутацию рук провели у мужчины и у женщины: мужчина лишился одной руки, у женщины ампутировали две руки.

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ДТП с участием россиян в Доминикане. Фоторепортаж

Как сообщается в Facebook посольства России в Венесуэле, сейчас пострадавшие находятся в больницах городов Санто-Доминго и Игуэй. По данным российской дипмиссии, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, у 21 человека зафиксированы травмы средней степени тяжести. Пять пострадавших выписали из больницы после получения медпомощи, сейчас они ожидают возвращения в Россию. Семь человек уже вылетели в Москву.

О ДТП стало известно 26 ноября этого года. Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт Ла-Романа, неподалеку от города Игуэй. В автобусе находились 39 туристов, водитель и два гида. В результате аварии никто не погиб, 27 человек госпитализировали.

Теги: Доминиканская Республика, ДТП, посольство
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Автобус с российскими туристами попал в аварию в Доминиканской Республике
Общество
Российское посольство отреагировало на ДТП с автобусом в Доминикане
Общество
ДТП с участием россиян в Доминикане. Фоторепортаж
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