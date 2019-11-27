Трамп в Twitter показал себя в образе Рокки

Трамп в Twitter показал себя в образе Рокки

Президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter-аккаунте отредактированную фотографию, на которой предстал в образе главного персонажа фильма «Рокки».

На снимке американский лидер изображен в боксерском поясе и перчатках на ринге.

Ранее Трамп, в отношении которого ведется расследование по делу об импичменте из-за обвинений в давлении на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонной беседы в июле, пошутил, что две помилованные им в честь Дня благодарения индейки получили повестки на слушания. Он также отмечал, что процедура импичмента принесет ему победу на президентских выборах 2020 года, поскольку лишает его конкурентов поддержки избирателей.