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В Сети появилось видео последствий прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

В Выборгском районе Петербурга произошел прорыв тепломагистрали, сообщает «Фонтанка». Газета со ссылкой на очевидцев пишет, что проспект Мориса Тореза в районе пересечения с улицей Есенина заволокло паром, образовалась пробка.

В ГУП «ТЭК» «Невским Новостям» сообщили, что прорыв произошел на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм. Об аварии стало известно около 16:00.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источники в экстренных службах, на месте происшествия произошел разлив горячей воды на площади 50 кв. м. Участок перекрыли из-за угроз для людей и машин. Информации о пострадавших нет.

Из-за аварии на улице Есенина закрыли движение троллейбусов, сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса». «Троллейбусы маршрута № 13 следуют по проспекту Художников», — уточнили в ведомстве.

Общество
В Петербурге проведут проверку из-за лопнувшей трубы с горячей водой

В конце октября труба с горячей водой лопнула около одного из домов по улице Дундича во Фрунзенском районе Петербурга, пожилой мужчина получил термические ожоги. СК начал доследственную проверку.

Теги: Санкт-Петерубрг, труба, прорыв, авария
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