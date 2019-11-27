В Сети появилось видео последствий прорыва трубы с кипятком в Петербурге

В Сети появилось видео последствий прорыва трубы с кипятком в Петербурге

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В Выборгском районе Петербурга произошел прорыв тепломагистрали, сообщает «Фонтанка». Газета со ссылкой на очевидцев пишет, что проспект Мориса Тореза в районе пересечения с улицей Есенина заволокло паром, образовалась пробка.

В ГУП «ТЭК» «Невским Новостям» сообщили, что прорыв произошел на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм. Об аварии стало известно около 16:00.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источники в экстренных службах, на месте происшествия произошел разлив горячей воды на площади 50 кв. м. Участок перекрыли из-за угроз для людей и машин. Информации о пострадавших нет.

Из-за аварии на улице Есенина закрыли движение троллейбусов, сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса». «Троллейбусы маршрута № 13 следуют по проспекту Художников», — уточнили в ведомстве.