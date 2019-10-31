В Петербурге проведут проверку из-за лопнувшей трубы с горячей водой

Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту прорыва трубы во Фрунзенском районе города, сообщается на сайте ведомства. Из-за лопнувшей трубы с горячей водой около одного из домов по улице Дундича пожилой мужчина получил термические ожоги.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел 31 октября около одного из домов, расположенных на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе города.

В зоне прорыва трубы оказался проходивший мимо пенсионер, мужчина обварился кипятком. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами, мужчина находится в тяжелом состоянии в отделении ожоговой реанимации НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

В августе возле станции метро «Улица Дыбенко» в Санкт-Петербурге прорвало трубу во время повторных испытаний теплосети. В результате инцидента пострадал один человек, он отказался от госпитализации. По данным «РИА Новости», от прорыва трубы пострадала женщина, ее увезли на скорой помощи.