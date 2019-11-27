Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге

Вдова писателя Д.Гранина Римма Майорова, президент РФ Владимир Путин и президент Российского книжного союза Сергей Степашин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин открыл памятник писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру. Ее поставили на Дальневосточном проспекте, рядом с культурно-просветительским центром при библиотеке имени Гранина. Скульптуру установило Российское военно-историческое общество, отметили в Кремле.

Путин возложил к монументу цветы. «Даниил Александрович, безусловно, достоин того, чтобы его имя, его заслуги перед Отечеством были увековечены в памятнике», — сказал президент.

Путин отметил, что «самой пронзительной» в творчестве писателя была военная тема, так как Гранин был добровольцем в Великой Отечественной войне и защищал Ленинград во время блокады.