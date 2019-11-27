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Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге
Вдова писателя Д.Гранина Римма Майорова, президент РФ Владимир Путин и президент Российского книжного союза Сергей Степашин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин открыл памятник писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру. Ее поставили на Дальневосточном проспекте, рядом с культурно-просветительским центром при библиотеке имени Гранина. Скульптуру установило Российское военно-историческое общество, отметили в Кремле.

Путин возложил к монументу цветы. «Даниил Александрович, безусловно, достоин того, чтобы его имя, его заслуги перед Отечеством были увековечены в памятнике», — сказал президент.

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Путин отметил, что «самой пронзительной» в творчестве писателя была военная тема, так как Гранин был добровольцем в Великой Отечественной войне и защищал Ленинград во время блокады.

Даниил Гранин умер в Петербурге в 2017 году в возрасте 98 лет. Он написал романы «Искатели», «Иду на грозу» и «После свадьбы», которые имеют одноименные экранизации, а также рассказы, очерки и повести. Гранина удостаивали Орденами Св. апостола Андрея Первозванного, «За заслуги перед отечеством» III степени, Александра Невского и другими наградами.

Теги: Владимир Путин, памятник, Петербург
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