Общество , 29 окт, 16:08
0
Путин и Нарышкин открыли в Москве памятник Примакову. Фоторепортаж
В Москве в сквере на Смоленской площади 29 октября был открыт памятник российскому политику, бывшему министру иностранных дел Евгению Примакову. На церемонии присутствовали не только родственники, но и президент России Владимир Путин, глава СВР Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, член списка Forbes, основатель USM Holdings Алишер Усманов. Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК
Памятник Евгению Примакову открыт в сквере напротив здания МИД России на Смоленской площади
Депутат Государственной думы, председатель наблюдательного совета АНО «Русская гуманитарная миссия», внук Евгения Примакова Евгений Примаков (в центре)
Президент России Владимир Путин. На втором плане вдова Евгения Примакова Ирина
Владимир Путин возлагает цветы к памятнику
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и основатель USM Holdings Алишер Усманов
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Слева направо: руководитель высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов и директор Фонда ветеранов дипломатической службы, член президиума Совета ветеранов МИД Владимир Чхиквадзе
Руководитель авторского коллектива, работавшего над памятником, скульптор Георгий Франгулян
Памятник установлен в честь 90-летия политика. По словам его внука, четыре каменных обелиска вокруг олицетворяют разные направления деятельности, которыми занимался Примаков — науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве