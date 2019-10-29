Путин и Нарышкин открыли в Москве памятник Примакову. Фоторепортаж

В Москве в сквере на Смоленской площади 29 октября был открыт памятник российскому политику, бывшему министру иностранных дел Евгению Примакову. На церемонии присутствовали не только родственники, но и президент России Владимир Путин, глава СВР Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, член списка Forbes, основатель USM Holdings Алишер Усманов. Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК