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Путин и Нарышкин открыли в Москве памятник Примакову. Фоторепортаж

В Москве в сквере на Смоленской площади 29 октября был открыт памятник российскому политику, бывшему министру иностранных дел Евгению Примакову. На церемонии присутствовали не только родственники, но и президент России Владимир Путин, глава СВР Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, член списка Forbes, основатель USM Holdings Алишер Усманов. Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Памятник Евгению Примакову открыт в сквере напротив здания МИД России на Смоленской площади
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Депутат Государственной думы, председатель наблюдательного совета АНО «Русская гуманитарная миссия», внук Евгения Примакова Евгений Примаков (в центре)
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Президент России Владимир Путин. На втором плане вдова Евгения Примакова Ирина
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Владимир Путин возлагает цветы к памятнику
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и основатель USM Holdings Алишер Усманов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Слева направо: руководитель высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов и директор Фонда ветеранов дипломатической службы, член президиума Совета ветеранов МИД Владимир Чхиквадзе
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Руководитель авторского коллектива, работавшего над памятником, скульптор Георгий Франгулян
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Памятник установлен в честь 90-летия политика. По словам его внука, четыре каменных обелиска вокруг олицетворяют разные направления деятельности, которыми занимался Примаков — науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве
Теги: мультимедиа, Евгений Примаков
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Путин открыл памятник Примакову у МИДа
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