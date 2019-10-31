NASA назвало состав нового экипажа на МКС

Американский астронавт Крис Кэссиди и российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин сменят действующий экипаж МКС. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

По словам представителей космического агентства, Кэссиди, Тихонов и Бабкин в апреле сменят российского космонавта Олега Скрипочку и американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана. Новый экипаж останется на МКС до октября 2020 года.

Новый экипаж в ходе пресс-конференции 7 ноября ответит на все вопросы о предстоящем полете, подчеркнули в организации.

Ранее Роскосмос сообщил, что межведомственная комиссия обсудила предложение партнеров по МКС об изменении состава экипажа МКС-63/64, который должен отправиться на орбиту на пилотируемом корабле «Союз МС-16» весной 2020 года.

Американский портал SpaceFlight Now со ссылкой на администратора NASA Джима Брайденстайна сообщал, что вместо астронавта из Японии в состав следующего экипажа войдет астронавт NASA.