Медведев подведет итоги работы кабмина в прямом эфире 5 декабря

Фото: Андрей Любимов / РБК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в 2019 году, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что «Разговор с Дмитрием Медведевым» начнется в 12:00 в эфире «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести ФМ» и радио «Маяк».Также трансляция будет вестись на страницах правительства «ВКонтакте» и на YouTube.

В этом году интервью выйдет в обновленном формате — глава кабмина ответит на вопросы представителей 20 телеканалов первого и второго мультиплексов, каждый участник программы сможет задать вопросы, интересующие его аудиторию.

На прошлой пресс-конференции, которая состоялась по итогам 2018 года, Медведев затронул темы пенсионной реформы и повышения НДС, состояния здравоохранения в России, а также санкционнной политики и регулирования интернета.