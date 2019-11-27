Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

В Красноярском районе Астраханского края автобус столкнулся с электричкой, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Состав с рельсов не сошел, однако железнодорожное сообщение по этому пути было приостановлено. В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали. Всего в салоне автобуса Kia находились 25 человек, в электричке — около 650.

«Водитель автобуса пояснил, что решил объехать стоявшее транспортное средство, подумав, что оно сломалось, не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд», — пояснили в главке. ДТП произошло на территории промышленного предприятия.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.