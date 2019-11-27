В Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки

В Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Кировском районе Приморского края задержали 24-летнего мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Сообщение о пропаже девушки поступило 22 ноября. В ходе розыска тело потерпевшей было обнаружено в реке Уссури. По версии следствия, между подозреваемым мужчиной и девушкой возникла ссора, в ходе которой девушка была изнасилована. Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, молодой человек убил ее и избавился от тела.

На допросе подозреваемый признался в содеянном и подробно рассказал о преступлении. По делу по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство) назначены судебные экспертизы.

19 ноября в Красноярске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 29-летней женщины. Следствие считает, что по дороге в Красноярск пара поссорилась, мужчина нанес ей несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором.