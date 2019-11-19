В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.

Вечером 15 ноября девушка уехала на своем автомобиле из Красноярска в поселок Арейское и пропала. Из-за ее исчезновения СК завел дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

Задержан был 31-летний житель Красноярска, который, как указывает СК, «под тяжестью предъявленных улик» дал признательные показания, а также рассказал, где бросил принадлежащий убитой автомобиль и оставил ее тело.

Следствие считает, что Миненко приехала в Арейское, чтобы выяснить отношения со своим знакомым, после чего они вдвоем на ее машине отправились в Красноярск. По пути они поссорились. «Мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором», — указывает СК. После этого мужчина доехал на автомобиле Миненко в Красноярск и бросил его на улице.

«7 канал Красноярск» сообщил, что подозреваемый — Никита Журавлев, экс-сотрудник местного управления Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН). «Он уволен из органов уголовно-исправительной системы. Он старший инструктор кинологической группы», — заявили РБК в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю, не уточнив, когда именно произошло увольнение.