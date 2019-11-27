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Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Андрей Данилко (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта. Запись доступна на YouTube-канале шоу.

Певцу необходимо было выбрать, кто из его воспитанников покинет проект. Данилко не сдержал слез, назвал себя «придурком» и сказал, что не готов выбирать, поэтому покидает проект.

«Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину... Я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать, и я не готов это делать. Я ничего не могу сделать, извините», — сказал он.

Также артист выразил надежду, что найдется наставник, который поможет участникам проекта, и сказал, что проблема в лично в нем. После этих слов Данилко встал со своего места и ушел из студии.

4 ноября во время съемок новогоднего шоу «Привет, 20-е!» на телеканале «Украина» Данилко стало плохо. По словам очевидцев, певец приехал на съемки бледным, за час до выхода на сцену почувствовал недомогание.

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Как рассказал представитель артиста, Данилко недавно перенес блокаду сердца, из-за чего у него было сокращение сердечного ритма. После уколов специальных препаратов ему стало лучше.

Теги: Верка Сердючка, телешоу, слезы
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