Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

Андрей Данилко (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта. Запись доступна на YouTube-канале шоу.

Певцу необходимо было выбрать, кто из его воспитанников покинет проект. Данилко не сдержал слез, назвал себя «придурком» и сказал, что не готов выбирать, поэтому покидает проект.

«Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину... Я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать, и я не готов это делать. Я ничего не могу сделать, извините», — сказал он.

Также артист выразил надежду, что найдется наставник, который поможет участникам проекта, и сказал, что проблема в лично в нем. После этих слов Данилко встал со своего места и ушел из студии.

4 ноября во время съемок новогоднего шоу «Привет, 20-е!» на телеканале «Украина» Данилко стало плохо. По словам очевидцев, певец приехал на съемки бледным, за час до выхода на сцену почувствовал недомогание.