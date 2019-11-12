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Верка Сердючка почувствовала недомогание во время съемок новогоднего шоу

Украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, стало плохо во время съемок новогоднего шоу «Привет, 20-е!» на канале «Украина». Об этом сообщает местное издание Clutch.

Его журналисты побывали на съемках программы еще 4 ноября, однако сообщили об этом спустя неделю. Издание отмечает, что Данилко прибыл на съемки бледным, а за час до выхода на сцену у него ухудшилось самочувствие. Журналисты рассказали, что артист возвращался в гримерку после каждого номера из-за сильного потоотделения.

Представитель артиста сообщил изданию, что Данилко перенес блокаду сердца, для которой характерны нарушение проведения электрических импульсов и сокращение сердечного ритма. Он добавил, что ему сделали уколы специальных препаратов, после чего он почувствовал себя лучше.

В середине мая Данилко выступил на «Евровидении» от Украины в качестве приглашенного гостя. Конкурс проходил в Тель-Авиве.

В середине июля артист рассказал, что планирует отказаться от образа Верки Сердючки, но сначала провести прощальный тур. Данилко отмечал, что тур начнется в 2019 году и будет идти в течение двух лет. Он сообщал, что после завершения сценической карьеры будет участвовать в мероприятиях.

Теги: Верка Сердючка, съемки, состояние здоровья
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