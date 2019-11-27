Управление ФАС в Коми завело дело из-за рекламы жилья с Тарантино

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Коми возбудило дело из-за рекламы жилого комплекса, в которой использовали образ американского кинорежиссера Квентина Тарантино, следует из сообщения на сайте ведомства. О каком ЖК идет речь, не уточняется.

В ФАС отметили, что дело завели по заявлению гражданина. Согласно данным ведомства, в рекламе, которая распространялась в соцсети «ВКонтакте», утверждалось, что Тарантино приветствует строительство ЖК и решил купить там несколько квартир. Покупателям квартир пообещали соседство с режиссером и роли в его следующих работах, отметили в ведомстве. ФАС сочла, что сообщения содержат признаки недостоверной рекламы.

Дело рассмотрят 20 ноября.

Местное издание БНК опубликовало скриншот рекламы, в которой идет речь о ЖК «Бъярма» компании «СКАТ». Согласно этому скриншоту, в посте говорится, что Тарантино посетил строительную площадку комплекса и «был настолько впечатлен» ходом работ, что решил приобрести несколько квартир. В материале говорится, что сообщение было размещено «на личной странице» в социальной сети.