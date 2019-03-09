Президент Перу принял отставку премьер-министра страны

Президент Перу Мартин Виcкарра принял отставку председателя Совета министров страны Сесара Вильянуэвы, который ранее написал соответствующее заявление. Об этом этом сообщает El Comercio.

Глава государства поблагодарил Вильянуэву за оказанную работу и приверженность «поддержке государственной политики», которую проводимую во время своего пребывания в должности.

Как отмечает издание, уход председателя Совета министров страны с занимаемой должности может привести к дальнейшим перестановкам в кабинете министров. Одной из причин отставки политика газета называет желание президента страны увеличить число женщин в национальном правительстве. В настоящее время 14 из 19 министров в действующем правительстве страны — мужчины.

В должность премьер-министра Перу Сесар Вильянуэва вступил 2 апреля 2018 года. Он уже руководил правительством с октября 2013 по февраль 2014 года, когда президентом страны был левоцентрист Ольянта Умала.