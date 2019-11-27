Посольство назвало число туристов в попавшем в ДТП автобусе в Доминикане

Посольство назвало число туристов в попавшем в ДТП автобусе в Доминикане

В автобусе, который столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике находилось 35 российских туристов. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посольство России.

Сообщается, что никто из граждан России не погиб, у нескольких из них зафиксированы травмы разной степени тяжести.

Пострадавших в ДТП госпитализируют, остальных российских туристов размещают в гостинице.

Автобус с туристами попал в аварию на Коралловом шоссе недалеко от города Игуэй. В результате столкновения транспортное средство перевернулось на проезжей части, а грузовик вылетел в кювет.