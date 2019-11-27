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Посольство назвало число туристов в попавшем в ДТП автобусе в Доминикане

В автобусе, который столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике находилось 35 российских туристов. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посольство России.

Сообщается, что никто из граждан России не погиб, у нескольких из них зафиксированы травмы разной степени тяжести.

Пострадавших в ДТП госпитализируют, остальных российских туристов размещают в гостинице.

Общество
Появились кадры с места ДТП с российскими туристами в Доминикане

Автобус с туристами попал в аварию на Коралловом шоссе недалеко от города Игуэй. В результате столкновения транспортное средство перевернулось на проезжей части, а грузовик вылетел в кювет.

Listin Diario сообщает, что в ДТП пострадали 17 туристов из России. При это семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Автобус следовал в аэропорт Романа на юго-востоке страны.

По данным издания, в автобусе находилось не менее 45 человек. Водитель также пострадал. На месте происшествия работала служба спасения, пожарная охрана и силы гражданской обороны.

Теги: ДТП, посольство, Доминикана, автобус
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Появились кадры с места ДТП с российскими туристами в Доминикане
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Российское посольство отреагировало на ДТП с автобусом в Доминикане
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Автобус с российскими туристами попал в аварию в Доминиканской республике
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