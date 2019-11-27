Меланию Трамп освистали на молодежном саммите

Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.

По информации агентства, первая леди выступала на молодежном саммите, организацией которого занимаются Управление по борьбе с наркотиками США и Молодежный фонд Марка Уолберга. TheGuardian отмечает, что Мелания Трамп рассказывала о своей инициативе «Будь лучшим», которая фокусируется на благополучии и безопасности в интернете, а также на борьбе с зависимостью от лекарств-опиоидов.

Громкие неодобрительные возгласы и свист в зале начались сразу после того, как Мелания Трамп поприветствовала участников мероприятия, и продолжались, пока она говорила.

Журналист пула первой леди Кейт Беннетт заявила, что не может вспомнить другое мероприятие, где первую леди приняли бы хуже.