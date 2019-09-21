Мелания Трамп не смогла перерезать ленту на открытии монумента Вашингтону

Первая леди США Мелания Трамп не смогла с помощью больших ножниц перерезать праздничную ленту на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице. Соответствующая видеозапись опубликована на странице издания Washington Examiner в Twitter.

Кроме Меланьи Трамп на мероприятии присутствовали учащиеся городских школ и чиновники. После неудачной попытки разрезать ленту супруга американского лидера была вынуждена отдать ножницы стоящему рядом мужчине.

Монумент Вашингтону представляет собой гранитный обелиск. Он был воздвигнут в американской столице в 1848-1884 годах в память о первом президенте США Джордже Вашингтоне. Мемориал является самым высоким в мире и самой высокой конструкцией. Он находился на реставрации с 2016 года.