В Госдуме предложили повысить предельный возраст ректоров до 70 лет

В Госдуме предложили повысить предельный возраст ректоров до 70 лет

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает повышение предельного возраста ректоров вузов с 65 до 70 лет, следует из базы данных нижней палаты парламента. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

Законопроект предлагает повысить предельный возраст до 70 лет для ректоров, проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования.

В пояснительной записке авторы ссылаются на ст. 37 Конституции, согласно которой каждый «имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». В документе отмечается, что трудоспособность каждого человека не зависит от его возраста. По мнению депутатов, у вуза нет необходимости менять ректора, если он «успешно и планомерно развивается» под руководством предыдущего.

Депутаты утверждают, что инициативы обеспечит «устойчивое преемственное развитие отечественной высшей школы, базирующейся на лучших традициях русских и советских ученых-педагогов».