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В Госдуме предложили повысить предельный возраст ректоров до 70 лет

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает повышение предельного возраста ректоров вузов с 65 до 70 лет, следует из базы данных нижней палаты парламента. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

Законопроект предлагает повысить предельный возраст до 70 лет для ректоров, проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования.

В пояснительной записке авторы ссылаются на ст. 37 Конституции, согласно которой каждый «имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». В документе отмечается, что трудоспособность каждого человека не зависит от его возраста. По мнению депутатов, у вуза нет необходимости менять ректора, если он «успешно и планомерно развивается» под руководством предыдущего.

Депутаты утверждают, что инициативы обеспечит «устойчивое преемственное развитие отечественной высшей школы, базирующейся на лучших традициях русских и советских ученых-педагогов».

Политика
Госдума одобрила отмену ограничений по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ

Сегодня, в соответствии с Трудовым кодексом, предельный возраст для нахождения на посту ректора вуза составляет 65 лет. При этом по решению ученого совета учебного заведения он срок могут продлить до 70 лет.

Ранее, 21 ноября, Госдума одобрила поправку в закон «Об образовании», которая отменила возрастное ограничение для пребывания на посту ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Теги: Госдума, ректор, возраст
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