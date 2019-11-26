Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 12:39
«Коммерсантъ» узнал о плане провести встречу Путина и Зеленского в Париже Политика, 23:03 Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20 Общество, 23:01 «Локомотив» проиграл «Байеру» и вылетел из еврокубков Спорт, 22:52 Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц РБК Стиль и Henderson, 22:51 Папа римский отправил телеграмму Путину с благословением для россиян Общество, 22:34 Шнуров назвал российское общество агрессивным Общество, 22:25 Эксперты оценили отмену Путиным детских пособий в 50 руб. Общество, 22:15 Reuters узнал об отказе Турции одобрить план НАТО на случай атаки России Политика, 22:10 Факультет МГУ ответил на сообщения о «пытках студента сотрудниками ФСБ» Политика, 22:04 «Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис РБК и Открытие, 21:59 Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче Общество, 21:58 Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком» Финансы, 21:47 Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования Общество, 21:30 В Россию привезли 3,1 тыс. упаковок незарегистрированного «Диазепама» Общество, 21:28
Общество ,  
0 
Шнуров назвал российское общество агрессивным
Сергей Шнуров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС )

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал российское общество «дико агрессивным». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1» в ходе беседы с министром образования Ольгой Васильевой, передает корреспондент РБК.

«К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное», — сказал Шнуров. По его словам, агрессия — это «та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло».

«Если психоэнергия не выплескивается в созидательный труд, она выплескивается в разрушительный», — объяснил музыкант. При этом, отметил он, агрессии станет меньше тогда, когда люди поверят в будущее своей страны и начнут решать созидательные задачи.

Ранее Шнуров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что для популяризации рабочих профессий нужна история о «сварщике, который станет Илоном Маском», а сейчас, по его словам, образ рабочего вызывает ассоциации с бутылкой водки.

Васильева согласилась с музыкантом, отметив, что сейчас «найти классных людей в рабочих специальностях», которые были бы счастливы, стало проблематично, но возможно.

Теги: Сергей Шнуров, общество, агрессия
Материалы по теме
Шнуров и Васильева увидели проблему в образе «сварщика с водкой»
Общество
Шнуров допустил появление нового солиста группы «Ленинград»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter