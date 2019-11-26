Шнуров назвал российское общество агрессивным

Сергей Шнуров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС )

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал российское общество «дико агрессивным». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1» в ходе беседы с министром образования Ольгой Васильевой, передает корреспондент РБК.

«К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное», — сказал Шнуров. По его словам, агрессия — это «та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло».

«Если психоэнергия не выплескивается в созидательный труд, она выплескивается в разрушительный», — объяснил музыкант. При этом, отметил он, агрессии станет меньше тогда, когда люди поверят в будущее своей страны и начнут решать созидательные задачи.

Ранее Шнуров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что для популяризации рабочих профессий нужна история о «сварщике, который станет Илоном Маском», а сейчас, по его словам, образ рабочего вызывает ассоциации с бутылкой водки.

Васильева согласилась с музыкантом, отметив, что сейчас «найти классных людей в рабочих специальностях», которые были бы счастливы, стало проблематично, но возможно.