В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала

В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала

Владимир Зеленский (Фото: Квартал-95)

В разделе на сайте Кремля, где публикуется информация о переговорах президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским, использовали фотографию Василия Голобородько — персонажа, которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» до своего избрания на пост президента страны. Первым внимание на это обратило издание Meduza.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Согласно сюжету сериала, Голобородько — учитель истории, который неожиданно становится главой Украины. На фото, которое использовали для иллюстрации этого раздела, Зеленский одет в серый пиджак и галстук с рисунком. Эта одежда совпадает с той одеждой, которая была на нем в одной из серий «Слуги народа».

Позднее 26 ноября фото украинского президента в разделе о переговорах Путина и Зеленского заменили. Сейчас на сайте Кремля — портрет Зеленского на синем фоне в темном костюме и с темным галстуком.