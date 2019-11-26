Экс-фигурант «дела 27 июля» Абаничев запросил 500 тыс. руб. компенсации

Сергей Абаничев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Участник несогласованной акции 27 июля в Москве Сергей Абаничев потребовал 500 тыс. руб. компенсации с Министерства финансов за моральный вред. Соответствующий иск он направил в столичный Тверской суд, сообщила РБК его адвокат Светлана Сидоркина.

Решение о принятии иска к рассмотрению будет определено в течение пяти дней, добавила представитель защиты Абаничева.

РБК направил запрос в пресс-службу Тверского суда Москвы и пресс-службу Минфина России.

3 сентября СК сообщил о прекращении дела о массовых беспорядках в отношении 25-летнего менеджера Сергея Абаничева и еще четырех фигурантов «дела 27 июля». Следствие полагало, что подозреваемый бросил банку в сторону омоновцев и попал в голову одному из них. Абаничев настаивал на том, что это был пустой пластиковый стаканчик, который он просто выбросил.

25 ноября стало известно, что экс-фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о реабилитации на сумму 1,5 млн руб., которые он попросил Тверской суд взыскать с Министерства финансов в качестве компенсации за убытки и причиненный моральный вред. Миняйло был задержан 27 июля на акции в Москве, однако потом отпущен из-за отсутствия состава преступления.