Общество , 26 ноя, 10:45
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ФСБ обнаружила тайник с взрывчаткой в Свердловской области
Сотрудники ФСБ совместно с полицией обнаружили на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области тайник с взрывчатыми веществами. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Из незаконного оборота было изъято четыре гранаты «Ф-1» и семь гранат «РГД-5». В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают лиц, причастных к хранению взрывчатки.
В августе в дагестанском селе Гимры сотрудники службы безопасности на заброшенном складе обнаружили девять самодельных бомб. По данным спецслужб, общая мощность заряда в тротиловом эквиваленте составила около 90 кг.