ФСБ обнаружила тайник с взрывчаткой в Свердловской области

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ совместно с полицией обнаружили на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области тайник с взрывчатыми веществами. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Из незаконного оборота было изъято четыре гранаты «Ф-1» и семь гранат «РГД-5». В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают лиц, причастных к хранению взрывчатки.

В августе в дагестанском селе Гимры сотрудники службы безопасности на заброшенном складе обнаружили девять самодельных бомб. По данным спецслужб, общая мощность заряда в тротиловом эквиваленте составила около 90 кг.

