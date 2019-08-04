В селе Дагестана ФСБ обнаружила девять самодельных бомб

В селе Дагестана ФСБ обнаружила девять самодельных бомб

В дагестанском селе Гимры сотрудники местного управления ФСБ с МВД по республике обнаружили девять самодельных бомб на заброшенном складе, передает «РИА Новости».

Отмечается, что взрывчатка представляла собой металлические трубы с признаками коррозии. Их наполнили смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, а также начинили кусками арматуры. Общая мощность заряда в тротиловом эквиваленте, по данным спецслужб, — около 90 кг.

По утверждению ФСБ, взрывные устройства уничтожили на месте. Правоохранительные органы начали проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жителя Дагестана Керима Шайхвалиева 2 августа приговорили к 17 годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». В октябре 2016 года он опубликовал в интернете призыв к сбору денежных средств на нужды ИГ, затем он перевел полученные 55 тыс. руб. на счет террористической группировки.