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Папа римский Франциск направил приветствие Путину по пути из Японии
Папа римский Франциск (Фото: Ramiro Agustin Vargas Tabares / ZUMA / Global Look Pres)

Папа римский Франциск направил президенту России Владимиру Путину приветственную телеграмму, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Уточняется, что послание направлено в момент пролета в небе над Россией по пути в Ватикан из Японии. «Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая божьего благословения, мира и радости», — написал Франциск в телеграмме.

После вылета из аэропорта Токио понтифик также направил телеграмму императору Японии Нарухито, в которой поблагодарил его, членов императорской семьи и японский народ за теплый прием, сообщается на сайте службы печати.

В начале июля российский лидер Владимир Путин провел встречу с понтификом в Ватикане. Тогда президент подарил папе римскому диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», рассказывающим о судьбе художника и скульптора Микеланджело. Папа римский Франциск, в свою очередь, вручил Владимиру Путину старинную гравюру с видом площади Святого Петра авторства Джузеппе Вази 1774 года, а также медаль с цитатой папы Пия XII «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне».

Теги: Владимир Путин, телеграмма, папа римский
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