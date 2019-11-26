В Ленобласти предложили запретить вступать в брак должникам по алиментам

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить бракосочетание гражданам, имеющим долг по выплате алиментов. Соответствующее предложение он направил министру юстиции Александру Коновалову, передает «РИА Новости».

По словам парламентария, в России по-прежнему на высоком уровне сохраняется число разводов, и дети зачастую страдают от невнимания взрослых после того, как в жизни их родителей появляются новые семьи.

Петров считает, что в связи с этим государство может воздействовать на разведенных родителей, ограничив им возможность вступления брак при недобросовестном отношении к выплате алиментов. «Безусловно, государство не может пристыдить или как-то воспитательно воздействовать на таких граждан. Однако в силах государства осложнить жизнь недобросовестных родителей, забывающих о своем долге и ответственности перед детьми», — цитирует агентство обращение Петрова. Соответствующие поправки он предлагает внести в Семейный кодекс.

Согласно опубликованной статистике Росстата, количество браков в 2018 году сократилось на 12,7% по сравнению с предыдущим годом, опустившись до минимального значения с 2000 года. Эту тенденцию эксперты объяснили сложившейся демографической ситуацией в стране.