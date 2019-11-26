В Голивуде полицейские застрелили вооруженного мачете мужчину

В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете. Об этом сообщается в Twitter департамента полиции Лос-Анджелеса.

Как заявил представитель пресс-службы департамента Крис Рамирес, инцидент произошел в районе бульвара Сансет и Хайленд-авеню. По словам Рамиреса, подозреваемый совершил ограбление магазина автозапчастей. После он угнал машину и попытался скрыться от полицейских, однако врезался в два патрульных автомобиля полиции. Мужчина, вооруженный мачете, вышел из автомобиля и попытался скрыться, полицейские открыли по нему огонь. Подозреваемого доставили в одну из местных больниц, где он умер от полученных ранений. Как сообщили в полиции, один из полицейских получил травмы локтя и колена.

В конце сентября этого года в США вооруженный ножом мужчина напал на людей в торговом центре в Балтиморе (штат Мэриленд). В результате инцидента пять человек получили несерьезные ножевые ранения, сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении мужчину.