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В Голивуде полицейские застрелили вооруженного мачете мужчину

В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете. Об этом сообщается в Twitter департамента полиции Лос-Анджелеса.

Как заявил представитель пресс-службы департамента Крис Рамирес, инцидент произошел в районе бульвара Сансет и Хайленд-авеню. По словам Рамиреса, подозреваемый совершил ограбление магазина автозапчастей. После он угнал машину и попытался скрыться от полицейских, однако врезался в два патрульных автомобиля полиции. Мужчина, вооруженный мачете, вышел из автомобиля и попытался скрыться, полицейские открыли по нему огонь. Подозреваемого доставили в одну из местных больниц, где он умер от полученных ранений. Как сообщили в полиции, один из полицейских получил травмы локтя и колена.

В конце сентября этого года в США вооруженный ножом мужчина напал на людей в торговом центре в Балтиморе (штат Мэриленд). В результате инцидента пять человек получили несерьезные ножевые ранения, сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении мужчину.

Теги: США
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