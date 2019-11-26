Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек. Обстоятельства их гибели выясняют следователи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное отделение Главного следственного управления СК России по региону.

Следователи около 06.00 (02.00 мск) получили сообщение о том, что на месте происшествия были обнаружены тела троих женщин и мужчины с признаками термического воздействия.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России, в результате пожара загорелись кровля дома и котельная во дворе. Площадь пожара составила 56 кв. м. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, личности погибших устанавливаются.

20 ноября при пожаре в селе Ермаковское Красноярского края погибли три человека. По данному факту завели уголовное дело по (ч. 3 ст. 219 УК РФ) «Нарушение требований пожарной безопасности».

