В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей и один взрослый

В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей и один взрослый

В Красноярском крае Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после гибели трех человек в селе Ермаковское (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Сообщение размещено на сайте ведомства.

Пожар в Ермаковском произошел в ночь на 20 ноября. В огне погибли 60-летний хозяин дома, а его супруга и две внучки 9 и 13 лет были госпитализированы в медицинское учреждение. В больнице девочки скончались, несмотря на усилия врачей. Пострадавшая от огня женщина находится в больнице.

Одной из версий возникновения пожара, которую рассматривает следствие, является неисправность проводки. Расследование уголовного дела продолжается.