В США арестовали проникнувшую в резиденцию Трампа китаянку

​Гражданка Китая незаконно проникла на территорию резиденции Мар-а-Лаго, которая расположена в Палм-Бич (штат Флорида) и принадлежит президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, она обманула агента секретной службы, заявив, что является родственницей одного из членов закрытого клуба Мар-а-Лаго. Сотрудник спецслужбы поверил ей, после чего пропустил китаянку на территорию резиденции.

Затем она пришла в зону приема, где сообщила сотрудникам о намерении принять участие в совместном китайско-американском мероприятии под эгидой ООН, которого в действительности там запланировано не было. Работникам было об этом известно, поэтому они вывели женщину с территории резиденции, после чего она была задержана.

При досмотре у нее были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук и флеш-накопитель, на котором находилось вредоносное программное обеспечение.