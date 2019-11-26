В Мексике освободили похищенных ранее туриста и местного актера

В Мексике из плена освободили туриста из Франции, предпринимателя Фредерика Мишеля и мексиканского актера Алехандро Санди, которых ранее похитили с целью получения выкупа. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на источники в полиции.

Информацию об освобождении предпринимателя и актера подтвердили в МИД Франции, в ведомстве поблагодарили мексиканские власти за предпринятые ими усилия.

По данным издания, Мишель и Санди уже находятся в своих домах. Сейчас продолжаются следственные действия в отношении местной преступной группировки.

Как сообщает El Universal, неизвестные ограбили группу актеров в местности неподалеку от вулкана Невада-де-Толука и похитили одного из них, они также увезли с собой туриста из Франции. После похитители потребовали выкуп за похищенных.

В начале ноября на границе мексиканских штатов Сонора и Чихуахуа произошло нападение на семью мормонов, в результате происшедшего погибли девять человек, в том числе трое детей. По словам министра безопасности страны, причиной нападения могли стать фургоны, на которых путешествовала семья, поскольку их могли принять за членов преступных группировок.