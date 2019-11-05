Девять человек погибли в результате нападения на семью мормонов в Мексике

Девять человек погибли в результате нападения на семью мормонов в Мексике

Девять человек, включая троих детей, погибли во время нападения на семью мормонов в Мексике. Об этом сообщил министр безопасности Альфонсо Дуразо, передает El Universal.

Нападение произошло на границе мексиканских штатов Сонора и Чихуахуа. По словам Дуразо, причиной могли стать фургоны, на которых путешествовала семья, так как их могли принять за членов преступных группировок. Он отметил, что на эту территорию претендуют несколько преступных картелей.

Группа мормонов передвигалась на трех машинах, они направлялись в мормонскую общину, которая находится в Ла-Мора (штат Сонсора). В результате стрельбы сгорели два автомобиля, некоторые из погибших сгорели заживо, другие скончались от пуль. Всего погибли три женщины и шестеро детей.

Президент Мексики Андрес Обрадор на пресс-конференции заявил, что собирается обратиться к президенту США Дональду Трампу, чтобы Соединенные Штаты оказали помощь в поимке преступников, если это будет необходимо. Трамп в Twitter написал, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Мексикой в этом деле.