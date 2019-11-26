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На Украине напали на чиновника из-за требования выключить песню Газманова

Посетители ночного клуба в городе Славянск Донецкой области напали на заместителя мэра этого города Андрея Рубана после того, как он попросил выключить песню в исполнении Олега Газманова. Об этом Рубан сообщил на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, инцидент произошел в ночь на 23 ноября в караоке-клубе «Соло», где звучала песня Газманова «Москва, звонят колокола». Рубан сообщил, что сделал замечание диджею и администратору заведения, однако примерно через 10 минут зазвучала другая песня в исполнении Газманова — «Офицеры, россияне».

«На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги. Я вызвал полицию. Пока ехала полиция отдельные представители охраны заведения и другие посетители угрожали мне физической и психологической расправой», — отметил Рубан.

Заммэра добавил, что прибывшая полиция не отреагировала на угрозы и оскорбления, поступившие в адрес чиновника, а также не стала оформлять протокол о правонарушении. Полицейские отпустили на свободу и охранника, который, по словам Рубана, применил в отношении него физическую силу и оскорблял его. Чиновник также добавил, что один из посетителей ударил по лицу полицейского.

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Впоследствии Рубан сообщил, что встретился с руководством заведения, которое пообещало, что сотрудники охраны принесут извинения чиновнику.

Ранее в июне на выпускном курсантов академии Нацгвардии в Харькове инициировали служебное расследование из-за использования на празднике песни Газманова «Офицеры», под которую танцевали курсанты. Проверку решили провести из-за того, что данная песня «популяризирует российских военных».

Олег Газманов — российский эстрадный певец и композитор, народный артист России. В августе 2015 года Служба Безопасности Украины внесла Газманова в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны.

Теги: Украина, Олег Газманов, нападение
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На Украине начали расследование из-за песни Газманова на выпускном
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