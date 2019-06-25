На Украине начали расследование из-за песни Газманова на выпускном

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал служебное расследование в связи с событиями вокруг выпускного курсантов академии Нацгвардии в Харькове, говорится в пресс-службе ведомства. Там отметили, что вопросы вызвало использование на празднике песни, которая «популяризирует российских военных».

Издание «Корреспондент» указывает, что речь идет о песне Олега Газманова «Офицеры», под которую танцевали курсанты. В ней говорится о военных, которые «подставляют грудь за Россию».

В 2012 году Газманов приезжал с концертом в Харьков и спел там 9 мая в том числе песню «Офицеры». Тогда припев к песне исполнили зрители, собравшиеся на площади Свободы.

В 2015 году въезд Газманову на Украину был запрещен решением Службы безопасности Украины.