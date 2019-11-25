Начало горнолыжного сезона на Эльбрусе отложили из-за нехватки снега

Открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе, запланированное на 30 ноября этого года, перенесли на более поздний срок в связи с нехваткой снега в горах. Об этом сообщается в Instagram АО «Курорт «Эльбрус».

Как следует из текста сообщения, решение о переносе было принято из-за недостатка снега после аномально теплой зимы, а также невозможности подготовить трассы. В сообщении говорится, что новая дата открытия сезона будет установлена позже. В администрации курорта уточнили, что для этого необходимо вести наблюдение за погодой, отметив, что по прогнозу в начале декабря ожидаются снегопады.

Для тех, кто уже забронировал поездку на курорт, 30 ноября состоится выступление диджеев из Краснодара. В администрации курорта отметили, что канатные дороги будут функционировать в штатном режиме.

В сентября этого года около 30 туристов застряли в фуникулере на горе Чегет в Приэльбрусье. В результате инцидента никто не пострадал.