В Приэльбрусье около 30 туристов застряли на канатной дороге

В Приэльбрусье около 30 туристов застряли на канатной дороге

Около 30 туристов застряли в фуникулере на горе Чегет в Приэльбрусье, сообщили РБК в спасательной службе на горе Чегет. Инцидент произошел в воскресенье, 29 сентября.

«Вчера минут 35–40 люди висели на верхней дороге», — сказал представитель службы. По его словам, в фуникулере находились около 30 человек.

«Был небольшой порыв ветра, сработало оборудование. Все было под контролем. Пострадавших не было», — уточнили в службе. Собеседник РБК опроверг информацию о том, что один из туристов обморозил ноги.

ГТРК Башкортостан опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видны остановившиеся фуникулеры.