МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Для оказания практической помощи в проведении служебной проверки по факту суицида в регион были направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по Краснодарскому краю.

«В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения», — отметили в пресс-службе.

23-летняя сотрудница Следственного комитета Мария Клочкова совершила самоубийство в Хостинском отделе полиции 23 ноября. В тот же день по факту случившегося полиция начала проверку.

По данным Life, за три недели до трагедии девушку госпитализировали после неформальной вечеринки с коллегами. Издание отмечает, что следователь самостоятельно вызвала медиков после того, как она потеряла сознание, после чего у нее открылось кровотечение. После этого близкие погибшей заявили, что ее изнасиловали.

Как писало издание РИА «Регион online», Клочкова поступила на службу в полицию в Сочи после окончания университета МВД в августе. Коллеги погибшей отмечали, что девушка вела закрытый образ жизни и была необщительна.