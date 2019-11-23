МВД начало проверку после сообщений о самоубийстве 23-летнего следователя

В Сочи 23-летняя сотрудница следственного комитета Мария Клочкова совершила самоубийство, сообщает РИА «Регион online». Инцидент произошел в Хостинском отделе полиции. Девушка в августе окончила университет МВД, с недавнего времени она заступила на дежурства и получила оружие. Со слов коллег погибшей, последние дни девушка вела закрытый образ жизни и была необщительна.

По данным источника «Кубанских новостей», следователя нашли мертвой 23 ноября около 11:30.

«В ГУ МВД России по Краснодарскому краю по данному факту проводится проверка», — сообщили РБК в пресс-службе регионального главка.

20 сентября в Вологодской и Ивановской областях два сотрудника Росгвардии совершили суицид. В Росгвардии отметили, что эти случаи не связаны между собой.

