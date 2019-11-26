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Bloomberg показал крупнейшую биткоиновую ферму в России

Агентство Bloomerg показало фотографии расположенной в Братске крупнейшей в России биткоиновой фермы Bitriver.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Как следует из публикации, дата-центр Bitriver был открыт год назад недалеко от Братского алюминиевого завода. В числе его клиентов — представители ряда стран, включая США, Японию и Китай. По данным агентства, идея создания дата-центра в Братске принадлежала представителям команды бизнесмена Олега Дерипаски. В публикации отмечается, что Братской ГЭС и алюминиевым заводом владеют En+ Group Plc и его подразделение United Co Rusal, которые ранее контролировал Дерипаска.

Bitriver арендует здание рядом с Братским алюминиевым заводом. Город является подходящим местом для размещения биткоиновой фермы благодаря дешевой гидроэлектроэнергии, а также климату, поскольку низкие температуры благоприятны для оборудования дата-центра, отмечает агентство.

В Bitirver команда инженеров круглосуточно занимается мониторингом и повседневной диагностикой специализированных интегральных микросхем и энергоблоков. Все техники Bitriver прошли обучение и были сертифицированы китайскими майнинговыми компаниями Bitmain and Innosilicon.

Сейчас в дата-центре находится более 20 тыс. устройств для майнинга, как сообщают в Bitriver, есть возможность для увеличения их числа до 67 тыс.

En+ поставляет дата-центру вплоть до 100 МВт в год в качестве способа диверсифицировать свою клиентскую базу и продать излишки энергии.

В публикации отмечается, Bitriver не занимается непосредственно майнингом, а лишь предоставляет оборудование в дата-центре и технические услуги, что означает, что бизнес компании является легальным.

Теги: Bloomberg, биткоин
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