Bloomberg показал крупнейшую биткоиновую ферму в России

Агентство Bloomerg показало фотографии расположенной в Братске крупнейшей в России биткоиновой фермы Bitriver.

Как следует из публикации, дата-центр Bitriver был открыт год назад недалеко от Братского алюминиевого завода. В числе его клиентов — представители ряда стран, включая США, Японию и Китай. По данным агентства, идея создания дата-центра в Братске принадлежала представителям команды бизнесмена Олега Дерипаски. В публикации отмечается, что Братской ГЭС и алюминиевым заводом владеют En+ Group Plc и его подразделение United Co Rusal, которые ранее контролировал Дерипаска.

Bitriver арендует здание рядом с Братским алюминиевым заводом. Город является подходящим местом для размещения биткоиновой фермы благодаря дешевой гидроэлектроэнергии, а также климату, поскольку низкие температуры благоприятны для оборудования дата-центра, отмечает агентство.

В Bitirver команда инженеров круглосуточно занимается мониторингом и повседневной диагностикой специализированных интегральных микросхем и энергоблоков. Все техники Bitriver прошли обучение и были сертифицированы китайскими майнинговыми компаниями Bitmain and Innosilicon.