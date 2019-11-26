Заводские мощности: как выглядит крупнейшая майнинг-ферма в России

Дата-центр Bitriver арендует здание рядом с Братским алюминиевым заводом и Братской ГЭС

Сама компания не занимается майнингом, но предоставляет под него оборудование в дата-центре и технические услуги

Среди клиентов дата-центра компании из США, Японии и Китая

Агентство отмечает, что идея открытия центра принадлежит представителям команды бизнесмена Олега Дерипаски

На сайте компании в качестве ключевого партнера указана En+. Ей принадлежат Братская ГЭС и алюминиевый завод. Ранее En+ контролировал Дерипаска

Как отмечает агентство, Братск подходит для размещения биткоиновой фермы благодаря дешевой гидроэлектроэнергии и прохладному климату, который упрощает охлаждение

Дата-центр был открыт год назад. Сегодня в нем находится более 20 тыс. устройств для майнинга