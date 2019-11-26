Общество , 26 ноя, 12:05
0
Заводские мощности: как выглядит крупнейшая майнинг-ферма в России
Агентство Bloomberg опубликовало фотографии майнинговой фермы в Братске, которую назвало крупнейшей в России. Дата-центр Bitriver находится недалеко от Братского алюминиевого завода, мощностями которого пользуется. Как выглядит ферма — в фоторепортаже РБК
Дата-центр Bitriver арендует здание рядом с Братским алюминиевым заводом и Братской ГЭС
Сама компания не занимается майнингом, но предоставляет под него оборудование в дата-центре и технические услуги
Среди клиентов дата-центра компании из США, Японии и Китая
Агентство отмечает, что идея открытия центра принадлежит представителям команды бизнесмена Олега Дерипаски
На сайте компании в качестве ключевого партнера указана En+. Ей принадлежат Братская ГЭС и алюминиевый завод. Ранее En+ контролировал Дерипаска
Как отмечает агентство, Братск подходит для размещения биткоиновой фермы благодаря дешевой гидроэлектроэнергии и прохладному климату, который упрощает охлаждение
Дата-центр был открыт год назад. Сегодня в нем находится более 20 тыс. устройств для майнинга
Общая мощность площадки — 100 МВт в год, которые дата-центру поставляет En+