В Совфеде ответили на предложение выплатить «Нафтогазу» $3 млрд газом

Владимир Джабаров (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Россия не должна ничего платить «Нафтогазу» из-за решения Стокгольмского арбитража, заявили РБК первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров и член данного комитета Сергей Цеков.

«Я вообще не могу понять, за что мы им должны платить. Требования украинцев меня умиляют. Они у нас брали кредит на три миллиарда и считают, что ничего никому не обязаны. Якобы Порошенко мы давали, а сейчас Порошенко нет, и все», — сказал Джабаров. Он отметил, что не стал бы даром давать газ украинской стороне.

Цеков согласился, что Россия ничего не должна «Нафтогазу». По его мнению, суды, которые выиграла украинская сторона, были ангажированы и вызывают немало вопросов. «Мы не согласны с этим решением, мы его оспариваем. Никакой разницы: три миллиарда долларов деньгами или три миллиарда газом. Ни на то, ни на другое «Газпром» не согласится», — заявил сенатор.

25 ноября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания готова принять $3 млрд, которые Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить за недопоставленный объем транзитного газа, не в виде денег, а газом. Он добавил, что урегулирование судебных споров не может быть условием для продления транзитного соглашения, как указывали в «Газпроме».